Чи планується демобілізація: Веніславський дав відверте роз'яснення

Перша версія законопроєкту про мобілізацію передбачала демобілізацію воїнів, які відслужили 36 місяців. Втім, цей пункт не увійшов в остаточний варіант, який потім став законом. Натомість, Верховна Рада доручила оборонним відомствам визначитися, чи можлива демобілізація і внести окремий законопроєкт.

Член Комітету з нацбезпеки, нардеп Федір Веніславський заявив, що наразі такого законопроєкту немає, і його не варто очікувати найближчим часом.

Дивіться також Кому вручатимуть повістки першими: тим, хто оновив дані, чи не оновив

Чому демобілізація зараз неможлива

Питання мобілізації – найбільш болюче і складне, зазначив Веніславський. За його словами, українці стали заручниками популістських ідей окремиих політиків, які вкинули у публічний простір спочатку як ідею, а потім як законодавчу ініціативу можливість для військових бути звільненими з військової служби під час дії воєнного стану.

Історія світових воєн на сьогодні не знає прикладів, коли до завершення повномасштабної війни здійснювали б комплексні заходи щодо звільнення з військової служби оборонців,

– наголосив нардеп.

Посадовець підкресив, що це питання має політичне, оборонне та безпекове значення. Політично вигідно обнадіювати військових, що вони протягом певного часу матимуть змогу звільнитися. Але, на превеликий жаль, зазначив Веніславський, ситуація на фронті залишається дуже складною. Крім того, це виглядає ще більш недосяжним та тлі успішних дій агресора із розширення окупаційної армії в Україні шляхом фінансових заохочень.

Окремо Веніславський висловився щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років.