Про це заявив нардеп від "Слуги народу", член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський під час брифінгу у Медіацентрі "Україна", інформує 24 Канал.

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Жодних ініціатив щодо зменшення призивного віку нижче 25 років в Україні на сьогодні немає, ні на рівні Верховної Ради, ні таких ініціатив не висловлювали представники Генштабу, Головнокомандувача ЗСУ, Міністерства оборони,

– зазначив Федір Веніславський.

Тож, за його словами, наразі говорити про необхідність зменшення віку призову під час мобілізації – підстав немає.

За зниження мобілізаційного віку виступають союзники

Водночас депутат визнав, що питання зниження мобілізаційного віку цікавить партнерів Києва. На думку Заходу, цей крок є виправданим у контексті спроможності бійців.

"Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають нам допомогу, тому що вони вважають, що якраз вік 18 – 25 найоптимальніший, найефективніший для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних і психологічних якостей могли ефективно воювати", – зазначив Феніславський.

При цьому нардеп ще раз наголосив, що на рівні держави: законодавчої, виконавчої влади – ініціатив зменшення мобілізаційного віку – немає.

Зауважте. Раніше Веніславський зазначав, що наразі середній вік бійців ЗСУ – це 30 – 35 років.