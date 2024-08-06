Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", член оборонного комитета парламента Федор Вениславский во время брифинга в Медиацентре "Украина", информирует 24 Канал.

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Никаких инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет в Украине на сегодня нет, ни на уровне Верховной Рады, ни таких инициатив не высказывали представители Генштаба, Главнокомандующего ВСУ, Министерства обороны,

– отметил Федор Вениславский.

Поэтому, по его словам, пока говорить о необходимости уменьшения возраста призыва при мобилизации – оснований нет.

За снижение мобилизационного возраста выступают союзники

В то же время депутат признал, что вопрос снижения мобилизационного возраста интересует партнеров Киева. По мнению Запада, этот шаг является оправданным в контексте способности бойцов.

"Это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, оказывающие нам помощь, потому что они считают, что как раз возраст 18 – 25 самый оптимальный, эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли эффективно воевать", – отметил Фениславский.

При этом нардеп еще раз подчеркнул, что на уровне государства: законодательной, исполнительной власти – инициатив уменьшения мобилизационного возраста – нет.

Заметьте. Ранее Вениславский отмечал, что сейчас средний возраст бойцов ВСУ – это 30 – 35 лет.