Об этом рассказал народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский. К слову, ранее о проработке этой идеи сообщал и Генштаб.

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Мобилизация без ТЦК

Федор Вениславский рассказал, что на стадии обсуждения в комитете, нардепы акцентировали на том, что есть военнослужащие, которые хотели бы служить в конкретных воинских частях. Здесь есть несколько способов попасть туда – и один из вариантов это именно контракт.

Однако поскольку в стране действует военное положение, то есть определенные ограничения по срокам заключения контрактов. Не все, кто хочет служить или мобилизовался, готовы подписать контракт.

Единственный вариант был, когда командир соответствующей воинской части или военного формирования давал отношение на конкретного военнообязанного, тогда его должны были направить именно в ту воинскую часть. Но представители ТЦК и СП имеют свои распорядки или заказ Генштаба, и далеко не всегда готовы были выполнять эти отношения от воинских частей,

– говорит Вениславский.

Нардеп отметил, что сейчас Генштаб вместе с Минобороны и Комитетом ВР по вопросам нацбезопасности наработал определенный алгоритм, под который готовится соответствующая нормативно-правовая база, чтобы "командиры воинских частей имели право, так же как и ТЦК и СП, выполнять миссию привлечения к службе в Вооруженных силах военнообязанных, которые готовы мобилизоваться, но не готовы заключать контракт".

По словам Вениславского, нужно еще несколько дней, чтобы завершить все необходимые процессы, и тогда законопроект будет представлен обществу.