Раніше у Генштабі заявляли, що тим військовозобов'язаним, які оновили дані до 16 липня, можуть вже приходити направлення на ВЛК.

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Чи є різниця у врученні повісток

Жодних відмінностей у тому, кому вручати повістки між тими, хто оновив і не оновив дані, немає. На цьому наголосив Федір Веніславський, народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

За словами нардепа, якщо громадянин України не виконав вимоги закону, то накладання на цього чоловіка адміністративного стягнення абсолютно не дозволяє йому уникнути призову за мобілізацією.

Веніславський уточнив, що будь-які громадяни України, які відповідають критеріям, сформованих Генштабом з огляду потреби Збройних Сил (йдеться про вік, досвід, військово-облікові спеціальності), можуть бути мобілізовані незалежно від оновлення чи неоновлення даних.

Нардеп підкреслив, що оновлення всіх даних і отримання повного реєстру військовозобов'язаних, – пріоритет номер один для ТЦК.

До слова, оновити дані можна й у серпні через "Резерв+" та ТЦК.