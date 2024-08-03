Уточнити дані можна було у "Резерв+", у ЦНАП та ТЦК. Водночас оновлення інформації про освіту, а також інших розширених відомостей, відбувалося лише у військкоматах. Тому після 17 липня тих, у кого такі дані відсутні, можуть додатково викликати у ТЦК, йдеться у матеріалі 24 Каналу.

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Чи можна оновити дані у серпні

Оновити дані можна у "Резерв+" і ТЦК й у серпні. Втім, існує загроза штрафу за невчасне оновлення військово-облікової інформації.

Наразі у країні продовжено воєнний стан. А тому сума штрафу для громадян становить від 17 до 25 тисяч гривень.

Слід зауважити, що штрафи не виписуватимуть автоматично. Провадження може бути відкрите від 3 місяців від дня виявлення і до 1 року з моменту скоєння адміністративного правопорушення. Крім того, усе відбуватиметься за процедурою – буде складено протокол, видана постанова суду.

Про одержання штрафів людина зможе дізнатися й через застосунок "Дія."