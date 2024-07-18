16 липня був останній день, коли військовозобов'язані могли оновити дані. На тих, хто цього не зробив, може бути накладено штраф, який відображатиметься в Дії. Втім, не завжди.

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Коли інформація про штрафи з'явиться в Дії

У Мінцифри пояснили, що повідомлення про те, що людина має штраф за порушення військового обліку, прийде до особистого кабінету лише тоді, коли вона не сплатить його вчасно.

Вони можуть зʼявлятися не як штраф, наприклад, за перевищення швидкості і порушення ПДР. В "Дії" ви будете отримувати лише сповіщення, якщо ви отримали штраф і не оплатили його вчасно,

– пояснила заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач.

Нагадаємо, що раніше у Міноборони зауважили, що штрафи на порушників не накладимуться автоматично.

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає, що накладання штрафів відбувається протягом 3 місяців від моменту виявлення правопорушення до одного року від моменту його вчинення.