Втім, це не означає, що всі чоловіки автоматично будуть отримувати штрафи. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, як буде працювати цей алгоритм.

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Як будуть штрафувати тих, хто не оновив дані

Лазуткін пояснив, що притягнення військовозобов'язаних до відповідальності за адміністративне правопорушення – процедура, яка може тривати від 3 місяців до року. Відтак, українці не будуть автоматично отримувати штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова,

– пояснив Лазуткін.

Окрім того, про штрафи можна буде дізнатися дуже просто – у застосунку Дія. За словами Лазуткіна, штраф за неоновлення військово-облікових даних так само буде відображатися в Дії, як і, до прикладу, штраф за перевищення швидкості.

В Міноборони додали, що свої дані в ТЦК та СП, а також в застосунку Резерв+ можна оновлювати й після 16 липня. Втім, такі українці не будуть звільнятися від штрафу, адже вони порушили законодавство й не оновили дані протягом 60 днів з моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію.

Лазуткін також додав, що тих, хто вже оновив свої дані, працівники ТЦК не будуть затримувати на вулицях. Вони можуть лише отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії.