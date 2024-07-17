Впрочем, это не означает, что все мужчины автоматически будут получать штрафы. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, как будет работать этот алгоритм.

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Как будут штрафовать тех, кто не обновил данные

Лазуткин объяснил, что привлечение военнообязанных к ответственности за административное правонарушение – процедура, которая может длиться от 3 месяцев до года. Поэтому, украинцы не будут автоматически получать штрафы за необновление военно-учетных данных.

От трех месяцев со дня обнаружения и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Штраф – это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодня не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление,

– объяснил Лазуткин.

Кроме того, о штрафах можно будет узнать очень просто – в приложении Дия. По словам Лазуткина, штраф за необновление военно-учетных данных так же будет отображаться в Дии, как и, к примеру, штраф за превышение скорости.

В Минобороны добавили, что свои данные в ТЦК и СП, а также в приложении Резерв+ можно обновлять и после 16 июля. Впрочем, такие украинцы не будут освобождаться от штрафа, ведь они нарушили законодательство и не обновили данные в течение 60 дней с момента вступления в силу нового закона о мобилизации.

Лазуткин также добавил, что тех, кто уже обновил свои данные, работники ТЦК не будут задерживать на улицах. Они могут только получить направление на прохождение военно-врачебной комиссии.