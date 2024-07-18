16 июля был последний день, когда военнообязанные могли обновить данные. На тех, кто этого не сделал, может быть наложен штраф, который будет отображаться в Дії. Впрочем, не всегда.

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Когда информация о штрафах появится в Дії

В Минцифры объяснили, что сообщение о том, что человек имеет штраф за нарушение воинского учета, придет в личный кабинет только тогда, когда он не оплатит его вовремя.

Они могут появляться не как штраф, например, за превышение скорости и нарушение ПДД. В "Дії" вы будете получать только уведомления, если вы получили штраф и не оплатили его вовремя,

– пояснила заместитель директора директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач.

Напомним, что ранее в Минобороны отметили, что штрафы на нарушителей не будут накладываться автоматически.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает, что наложение штрафов происходит в течение 3 месяцев с момента выявления правонарушения до одного года с момента его совершения.