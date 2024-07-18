Какое количество людей можно забронировать

Чтобы обеспечить военные нужды Украины, количество забронированных может составлять ориентировочно 1,2 миллиона граждан. Сейчас под бронированием уже находится около 800 тысяч человек.

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То есть, по состоянию на теперь, существует возможность обеспечить бронированием еще определенное количество человек. Кто имеет право бронировать работников:

компании, имеющие статус критически важных для функционирования экономики могут забронировать 50% от тех работников, которые подлежат мобилизации;

Обратите внимание! Компании, которые подпадают под это определение должны соответствовать требованиям в постановлении Кабмина №76.

компании, которые обеспечивают критически важные потребности войска (ВСУ и других подразделений), предприятий военного направления, оборонно-промышленного комплекса и топливо-энергетического сектора, могут забронировать 100% своих работников, подлежащих мобилизации.

Напомним! Теперь забронировать военнообязанных можно онлайн. Для этого нужно воспользоваться приложением Дия.