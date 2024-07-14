Если за последние два дня мужчины призывного возраста и отдельные категории женщин не обновят данные, им придется заплатить штраф от 17 000 до 25 000 гривен. Об этом заявил директор Департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк.

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Будут ли выписывать штрафы автоматически

По словам чиновника, около 3 миллионов украинцев уже обновили свои данные. В то же время потребности ВСУ значительно меньше. Призовут не всех, кто обновил данные.

Также Андрусяк рассказал, как будет происходить выписка штрафов.

Он отметил, что это не будет автоматический процесс. Этого не предусмотрено законодательством Украины.

Зато в Кодексе Украины об административных правонарушениях говорится, что наложение штрафов происходит в течение 3 месяцев с момента выявления правонарушения до одного года с момента его совершения.

Напомним, что до 16 июля граждане должны были обновить место своего проживания, номер телефона и электронный адрес. Обновление можно сделать через ТЦК, ЦНАПах или приложения Резерв +.