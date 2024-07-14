Юристы объясняют, что классификатор утвержден приказом Министерства здравоохранения от 04 июля 2007 года № 370.
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Как определяют степень тяжести заболевания
Важно, чтобы в заключении ВВК отмечалось "тяжелое ранение", поскольку военнослужащие, которые находятся в отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) в связи с получением тяжелого ранения, включаются в приказы на выплату 100 тысяч дополнительного вознаграждения,
– рассказали специалисты.
Они объяснили, что в случае, если военно-врачебная комиссия в заключении неправильно определила тяжесть ранения, то рекомендуют обжаловать такое заключение ВВК.
Юристы объяснили, что по характеру полученных повреждений к тяжелым травмам относятся:
- открытая проникающая черепно-мозговая травма;
- перелом черепа;
- внутричерепная травма тяжелой и среднетяжелой степени тяжести;
- ранения, проникающие в просвет глотки, гортани, трахеи, пищевода, а также повреждения щитовидной и вилочковой желез;
- проникающие ранения позвоночника;
- повреждения позвонков шейного отдела позвоночника, в том числе и без нарушения функции спинного мозга;
- нестабильные повреждения грудных или поясничных позвонков;
- закрытые повреждения спинного мозга;
- ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов;
- ранения живота, проникающие в полость брюшины;
- ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечника;
- открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников, поджелудочной железы);
- разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости или полости таза, забрюшинного пространства, разрывы диафрагмы,
- разрывы предстательной железы, разрыв мочеточника, разрыв перепончатой части мочеиспускательного канала;
- переломы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-крестцового сочленения и нарушением непрерывности тазового кольца или двойные переломы тазового кольца в передней и задней частях с нарушением его непрерывности;
- вывихи и переломовывихи крупных суставов конечностей;
- закрытые и открытые переломы длинных костей конечностей;
- множественные переломы пястных и плюсневых костей;
- повреждения крупного кровеносного сосуда: аорты, сонной (общей, внутренней, внешней), подключичной, плечевой, бедренной, подколенной артерий или вен, сопровождающие их;
- термические (химические) ожоги 4 степени с площадью поражения, превышающей 1% поверхности тела;
- ожоги 3 степени с площадью поражения, превышающей 10% поверхности тела;
- ожоги 3 степени кисти, стопы, участков крупных суставов, шеи, половых органов с площадью поражения, превышающей 1% поверхности тела;
- ожоги 2 степени с площадью поражения, превышающей 20% поверхности тела;
- ожоги дыхательных путей с ожогами лица и волосистой части головы;
- электротермические поражения (низко- и высоковольтные) с поражением кожи и субфасциальных структур тела;
- отморожения 3-4 степени, общее охлаждение организма;
- радиационные поражения средней (12 – 20 грей) и тяжелой (20 грей и более) степени тяжести;
- прерывание беременности;
- повреждения периферической нервной системы с функциональными нарушениями;
- длительные расстройства здоровья с временной потерей трудоспособности на 60 дней и более;
- стойкая потеря трудоспособности (инвалидность);
- травмы органа зрения, сопровождающиеся нарушением зрения.
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Тяжелыми считают также травмы, что в острый период сопровождаются:
- шоком любой степени тяжести и любого генеза;
- комой различной этиологии;
- острой сердечной или сосудистой недостаточностью, коллапсом, тяжелой степенью нарушения мозгового кровообращения;
- острой почечной или печеночной недостаточностью;
- острой дыхательной недостаточностью;
- расстройством регионального и органного кровообращения, что приводит к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, эмболии (газовой и жировой) сосудов головного мозга, тромбоэмболии;
- сепсисом.
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Травмы, которые привели к тяжелым последствиям:
- потеря зрения, слуха, речи;
- потеря какого-либо органа или полная потеря его функции (при этом потерю важнейшей в функциональном отношении части конечности (кисти или стопы) приравнивают к потере руки или ноги);
- психические расстройства;
- утрата репродуктивной способности;
- неисправимое изуродование лица.