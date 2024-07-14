Юристы объясняют, что классификатор утвержден приказом Министерства здравоохранения от 04 июля 2007 года № 370.

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Как определяют степень тяжести заболевания

Важно, чтобы в заключении ВВК отмечалось "тяжелое ранение", поскольку военнослужащие, которые находятся в отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) в связи с получением тяжелого ранения, включаются в приказы на выплату 100 тысяч дополнительного вознаграждения,

– рассказали специалисты.

Они объяснили, что в случае, если военно-врачебная комиссия в заключении неправильно определила тяжесть ранения, то рекомендуют обжаловать такое заключение ВВК.

Юристы объяснили, что по характеру полученных повреждений к тяжелым травмам относятся:

открытая проникающая черепно-мозговая травма;

перелом черепа;

внутричерепная травма тяжелой и среднетяжелой степени тяжести;

ранения, проникающие в просвет глотки, гортани, трахеи, пищевода, а также повреждения щитовидной и вилочковой желез;

проникающие ранения позвоночника;

повреждения позвонков шейного отдела позвоночника, в том числе и без нарушения функции спинного мозга;

нестабильные повреждения грудных или поясничных позвонков;

закрытые повреждения спинного мозга;

ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов;

ранения живота, проникающие в полость брюшины;

ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечника;

открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников, поджелудочной железы);

разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости или полости таза, забрюшинного пространства, разрывы диафрагмы,

разрывы предстательной железы, разрыв мочеточника, разрыв перепончатой части мочеиспускательного канала;

переломы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-крестцового сочленения и нарушением непрерывности тазового кольца или двойные переломы тазового кольца в передней и задней частях с нарушением его непрерывности;

вывихи и переломовывихи крупных суставов конечностей;

закрытые и открытые переломы длинных костей конечностей;

множественные переломы пястных и плюсневых костей;

повреждения крупного кровеносного сосуда: аорты, сонной (общей, внутренней, внешней), подключичной, плечевой, бедренной, подколенной артерий или вен, сопровождающие их;

термические (химические) ожоги 4 степени с площадью поражения, превышающей 1% поверхности тела;

ожоги 3 степени с площадью поражения, превышающей 10% поверхности тела;

ожоги 3 степени кисти, стопы, участков крупных суставов, шеи, половых органов с площадью поражения, превышающей 1% поверхности тела;

ожоги 2 степени с площадью поражения, превышающей 20% поверхности тела;

ожоги дыхательных путей с ожогами лица и волосистой части головы;

электротермические поражения (низко- и высоковольтные) с поражением кожи и субфасциальных структур тела;

отморожения 3-4 степени, общее охлаждение организма;

радиационные поражения средней (12 – 20 грей) и тяжелой (20 грей и более) степени тяжести;

прерывание беременности;

повреждения периферической нервной системы с функциональными нарушениями;

длительные расстройства здоровья с временной потерей трудоспособности на 60 дней и более;

стойкая потеря трудоспособности (инвалидность);

травмы органа зрения, сопровождающиеся нарушением зрения.

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Тяжелыми считают также травмы, что в острый период сопровождаются:

шоком любой степени тяжести и любого генеза;

комой различной этиологии;

острой сердечной или сосудистой недостаточностью, коллапсом, тяжелой степенью нарушения мозгового кровообращения;

острой почечной или печеночной недостаточностью;

острой дыхательной недостаточностью;

расстройством регионального и органного кровообращения, что приводит к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, эмболии (газовой и жировой) сосудов головного мозга, тромбоэмболии;

сепсисом.

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Травмы, которые привели к тяжелым последствиям: