В решении Черновицкого окружного административного суда от 4 июня 2024 года говорится, что почти год военный лечился в стационаре, однако военная часть не платила ему дополнительные выплаты, на которые он имел право, пишет 24 Канал.

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Что известно о решении суда

В документе говорится, что сержант во время участия в боевых действиях получил тяжелое ранение в районе села Белогорка Бериславского района Херсонской области. В частности, 29 июля 2022 года он получил минно-взрывную травму. У военного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму, двустороннюю сенсоневральную тугоухость.

С 29 июля 2022 года по 17 июля 2023 года военный лечился в стационаре. В это время он имел право получать дополнительное денежное вознаграждение в размере в размере 100 000 гривен за период лечения.

Воинская часть заявила, что сержанта с 3 октября 2023 года уволили с военной службы в отставку. Однако они объяснили, что не возражают против права военнослужащих на получение материальной помощи. Также часть добавила, что военный не подал соответствующий рапорт с соблюдением требований закона и руководящие документы при его составлении и представлении.

Денежное обеспечение военнослужащим после 4 месяцев непрерывного пребывания на лечении и в отпуске для лечения в связи с болезнью выплачивается, если такое пребывание предусмотрено законодательством и продлено решением командира соединения, руководителя органа военного управления высшего уровня на основании заключения больничного учреждения (военно-врачебной комиссии),

– заявили в части.

В конце концов суд принял решение:

признать противоправной бездеятельность воинской части по выплатам;

обязать воинскую часть начислить и выплатить дополнительное денежное вознаграждение в размере до 100 000 гривен за период лечения 29 июля 2022 года по 17 июля 2023 года (то есть по 100 тысяч гривен ежемесячно – 1,2 миллиона гривен за время лечения);

в размере до 100 000 гривен за период лечения 29 июля 2022 года по 17 июля 2023 года (то есть по 100 тысяч гривен ежемесячно – 1,2 миллиона гривен за время лечения); обязать воинскую часть начислить и выплатить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов (а именно в связи со смертью матери);

для решения социально-бытовых вопросов (а именно в связи со смертью матери); обязать воинскую часть перечислить и выплатить денежное обеспечение за период с мая 2023 года по сентябрь 2023 года.

Дело военного рассматривал судья Олег Валерьевич Анисимов.

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