Юристи пояснюють, що класифікатор затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 04 липня 2007 року № 370.

Дивіться також Після 16 липня військовозобов'язаним загрожує штраф: юрист пояснив, за що саме й скільки

Як визначають ступінь важкості захворювання

Важливо, щоб у висновку ВЛК зазначалося "тяжке поранення", оскільки військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) у зв'язку з отриманням тяжкого поранення, включаються до наказів на виплату 100 тисяч додаткової винагороди,

– розповіли фахівці.

Вони пояснили, що у випадку, якщо військово-лікарська комісія у висновку неправильно визначила тяжкість поранення, то рекомендують оскаржувати такий висновок ВЛК.

Юристи пояснили, що за характером отриманих пошкоджень до тяжких травм належать:

відкрита проникаюча черепно-мозкова травма;

перелом черепа;

внутрішньочерепна травма важкого і середньо важкого ступеня тяжкості;

поранення, що проникають у просвіт глотки, гортані, трахеї, стравоходу, а також ушкодження щитоподібної та вилочкової залоз;

проникаючі поранення хребта;

ушкодження хребців шийного відділу хребта, зокрема й без порушення функції спинного мозку;

нестабільні ушкодження грудних або поперекових хребців;

закриті ушкодження спинного мозку;

поранення грудної клітки, що проникають у плевральну порожнину, порожнину перикарду або клітковину середостіння, зокрема без ушкодження внутрішніх органів;

поранення живота, що проникають у порожнину очеревини;

поранення, що проникають у порожнину сечового міхура або кишечника;

відкриті поранення органів заочеревинного простору (нирок, наднирників, підшлункової залози);

розрив внутрішнього органа грудної або черевної порожнини або порожнини таза, заочеревинного простору, розриви діафрагми,

розриви передміхурової залози, розрив сечовода, розрив перетинкової частини сечовипускального каналу;

переломи заднього півкільця таза з розривом клубово-крижового зчленування і порушенням безперервності тазового кільця або подвійні переломи тазового кільця в передній і задній частинах з порушенням його безперервності;

вивихи та переломовивихи великих суглобів кінцівок;

закриті та відкриті переломи довгих кісток кінцівок;

множинні переломи п'ястних та плеснових кісток;

ушкодження крупної кровоносної судини: аорти, сонної (загальної, внутрішньої, зовнішньої), підключичної, плечової, стегнової, підколінної артерій або вен, що супроводжують їх;

термічні (хімічні) опіки 4 ступеня з площею ураження, що перевищує 1% поверхні тіла;

опіки 3 ступеня з площею ураження, що перевищує 10% поверхні тіла;

опіки 3 ступеня кисті, стопи, ділянок великих суглобів, шиї, статевих органів з площею ураження, що перевищує 1% поверхні тіла;

опіки 2 ступеня з площею ураження, що перевищує 20% поверхні тіла;

опіки дихальних шляхів з опіками обличчя і волосистої частини голови;

електротермічні ураження (низько- та високовольтні) з ураженням шкіри та субфасціальних структур тіла;

відмороження 3-4 ступеня, загальне охолодження організму;

радіаційні ураження середнього (12 – 20 грей) і важкого (20 грей і більше) ступеня тяжкості;

переривання вагітності;

ушкодження периферичної нервової системи з функціональними порушеннями;

тривалі розлади здоров'я з тимчасовою втратою працездатності на 60 днів і більше;

стійка втрата працездатності (інвалідність);

травми органа зору, що супроводжуються порушенням зору.

Зауважте На Буковині сержант відсудив 1,2 мільйона у військової частини через важке поранення

Тяжкими вважають також травми, що в гострий період супроводжуються:

шоком будь-якого ступеня тяжкості та будь-якого генезу;

комою різної етіології;

гострою серцевою або судинною недостатністю, колапсом, важким ступенем порушення мозкового кровообігу;

гострою нирковою або печінковою недостатністю;

гострою дихальною недостатністю;

розладом регіонального і органного кровообігу, що призводить до інфаркту внутрішніх органів, гангрени кінцівок, емболії (газової і жирової) судин головного мозку, тромбоемболії;

сепсисом.

Дивіться також Що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня: штрафи, нові обмеження, повістки поштою

Травми, які призвели до тяжких наслідків: