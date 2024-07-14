Юристи пояснюють, що класифікатор затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 04 липня 2007 року № 370.

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Як визначають ступінь важкості захворювання

Важливо, щоб у висновку ВЛК зазначалося "тяжке поранення", оскільки військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) у зв'язку з отриманням тяжкого поранення, включаються до наказів на виплату 100 тисяч додаткової винагороди,
– розповіли фахівці.

Вони пояснили, що у випадку, якщо військово-лікарська комісія у висновку неправильно визначила тяжкість поранення, то рекомендують оскаржувати такий висновок ВЛК.

Юристи пояснили, що за характером отриманих пошкоджень до тяжких травм належать:

  • відкрита проникаюча черепно-мозкова травма;
  • перелом черепа;
  • внутрішньочерепна травма важкого і середньо важкого ступеня тяжкості;
  • поранення, що проникають у просвіт глотки, гортані, трахеї, стравоходу, а також ушкодження щитоподібної та вилочкової залоз;
  • проникаючі поранення хребта;
  • ушкодження хребців шийного відділу хребта, зокрема й без порушення функції спинного мозку;
  • нестабільні ушкодження грудних або поперекових хребців;
  • закриті ушкодження спинного мозку;
  • поранення грудної клітки, що проникають у плевральну порожнину, порожнину перикарду або клітковину середостіння, зокрема без ушкодження внутрішніх органів;
  • поранення живота, що проникають у порожнину очеревини;
  • поранення, що проникають у порожнину сечового міхура або кишечника;
  • відкриті поранення органів заочеревинного простору (нирок, наднирників, підшлункової залози);
  • розрив внутрішнього органа грудної або черевної порожнини або порожнини таза, заочеревинного простору, розриви діафрагми,
  • розриви передміхурової залози, розрив сечовода, розрив перетинкової частини сечовипускального каналу;
  • переломи заднього півкільця таза з розривом клубово-крижового зчленування і порушенням безперервності тазового кільця або подвійні переломи тазового кільця в передній і задній частинах з порушенням його безперервності;
  • вивихи та переломовивихи великих суглобів кінцівок;
  • закриті та відкриті переломи довгих кісток кінцівок;
  • множинні переломи п'ястних та плеснових кісток;
  • ушкодження крупної кровоносної судини: аорти, сонної (загальної, внутрішньої, зовнішньої), підключичної, плечової, стегнової, підколінної артерій або вен, що супроводжують їх;
  • термічні (хімічні) опіки 4 ступеня з площею ураження, що перевищує 1% поверхні тіла;
  • опіки 3 ступеня з площею ураження, що перевищує 10% поверхні тіла;
  • опіки 3 ступеня кисті, стопи, ділянок великих суглобів, шиї, статевих органів з площею ураження, що перевищує 1% поверхні тіла;
  • опіки 2 ступеня з площею ураження, що перевищує 20% поверхні тіла;
  • опіки дихальних шляхів з опіками обличчя і волосистої частини голови;
  • електротермічні ураження (низько- та високовольтні) з ураженням шкіри та субфасціальних структур тіла;
  • відмороження 3-4 ступеня, загальне охолодження організму;
  • радіаційні ураження середнього (12 – 20 грей) і важкого (20 грей і більше) ступеня тяжкості;
  • переривання вагітності;
  • ушкодження периферичної нервової системи з функціональними порушеннями;
  • тривалі розлади здоров'я з тимчасовою втратою працездатності на 60 днів і більше;
  • стійка втрата працездатності (інвалідність);
  • травми органа зору, що супроводжуються порушенням зору.

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Тяжкими вважають також травми, що в гострий період супроводжуються:

  • шоком будь-якого ступеня тяжкості та будь-якого генезу;
  • комою різної етіології;
  • гострою серцевою або судинною недостатністю, колапсом, важким ступенем порушення мозкового кровообігу;
  • гострою нирковою або печінковою недостатністю;
  • гострою дихальною недостатністю;
  • розладом регіонального і органного кровообігу, що призводить до інфаркту внутрішніх органів, гангрени кінцівок, емболії (газової і жирової) судин головного мозку, тромбоемболії;
  • сепсисом.

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Травми, які призвели до тяжких наслідків:

  • втрата зору, слуху, мови;
  • втрата якого-небудь органа або повна втрата його функції (при цьому втрату найважливішої у функціональному відношенні частини кінцівки (кисті або стопи) прирівнюють до втрати руки або ноги);
  • психічні розлади;
  • втрата репродуктивної здатності;
  • невиправне понівечення обличчя.