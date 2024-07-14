Яке покарання передбачене за порушення процедури постановки на військовий облік, розповів український юрист, доктор юридичних наук Роман Мудрий.

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Кому загрожує штраф після 16 липня

"Якщо громадянин перебуває на військовому обліку та не оновив даних, – його можуть притягнути до відповідальності у вигляді штрафу. Це стосується саме військовозобов’язаних", – наголосив юрист.

Згідно зі статтею 33 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", військовий облік громадян поділяється на облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відповідно до 37 статті, на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ТЦК і СП підлягають також громадяни, яким понад 25 років і які раніше не перебували на обліку.

"Тобто вони порушують процедуру постановки на військовий облік", – підкреслив Роман Мудрий.

Згідно з 65 статтею Конституції, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Порушників можуть притягнути до відповідальності згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачено відповідальність за порушення військового обліку, що в особливий період тягне за собою накладання штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

– зазначив юрист.

Тож за не оновлення військово-облікових даних загрожує штраф. Його розмір варіюється від 17 000 до 25 500 гривень. Для офіційних осіб та організацій штрафи ще вище – від 34 000 до 59 500 гривень. До речі, у разі пропуску терміну ТЦК може звернутися в поліцію, щоб затримати порушника.