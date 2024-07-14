Какое наказание предусмотрено за нарушение процедуры постановки на воинский учет, рассказал украинский юрист, доктор юридических наук Роман Мудрый.

Смотрите также В ТЦК объяснили, кого не будут штрафовать за несвоевременное обновление данных после 16 июля

Кому грозит штраф после 16 июля

"Если гражданин состоит на воинском учете и не обновил данных, – его могут привлечь к ответственности в виде штрафа. Это касается именно военнообязанных", – отметил юрист.

Согласно статье 33 Закона "О воинской обязанности и военной службе", воинский учет граждан делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов. В соответствии с 37 статьей, на учет призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП подлежат также граждане, которым более 25 лет и которые ранее не состояли на учете.

"То есть они нарушают процедуру постановки на воинский учет", – подчеркнул Роман Мудрый.

Согласно 65 статье Конституции, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом.

Нарушителей могут привлечь к ответственности согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предусмотрена ответственность за нарушение воинского учета, что в особый период влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан,

– отметил юрист.

Поэтому за не обновление военно-учетных данных грозит штраф. Его размер варьируется от 17 000 до 25 500 гривен. Для официальных лиц и организаций штрафы еще выше – от 34 000 до 59 500 гривен. Кстати, в случае пропуска срока ТЦК может обратиться в полицию, чтобы задержать нарушителя.