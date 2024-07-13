Об этом сообщил старший офицер юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрий Молот. Для того, чтобы избежать взыскания необходимо предоставить документы, доказывающие то, что этот гражданин не мог обновить данные в течение 60 отведенных на это дней

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Как избежать штрафа за необновление данных

Дмитрий Молот указал, что таким документом может быть больничный лист. Однако каждый случай будут рассматривать индивидуально.

При решении вопроса привлечения к административной ответственности соответствующий начальник территориального центра будет анализировать сущность правонарушения, обстоятельства его возникновения и предоставлять отдельную оценку для каждого факта,

– сказал офицер ТЦК.

В заявлении Молот подчеркнул, что лица, которые не смогли обновить свои данные по объективным причинам, например, из-за невозможности выстоять в очереди, будут освобождены от штрафа. Однако эти обстоятельства должны быть подтверждены председателем ТЦК и подкреплены соответствующими документами. "Никто не будет верить вам на слово", – заявил Молот.

Стоит указать, что Комитет по вопросам национальной безопасности не принял никаких актов о продлении срока на обновление данных. То есть крайняя дата – это 16 июля. По словам члена Комитета пока о дополнительном времени речь не идет и это "с точки зрения физической возможности реально".