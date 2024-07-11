В законодательстве прописаны случаи, когда на лицо не будет накладываться штраф за несвоевременное обновление данных. Об этом в эфире Киев24 заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, передает 24 Канал.

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Кто может обновить свои данные после 16 июля и избежать штрафа

Уже 16 июля истекает 60-дневный срок, который был отведен на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет согласно новому закону о мобилизации.

Так, после этой даты они (те, кто не обновили данные – 24 Канал) автоматически становятся уклонистами, которые подпадают под штрафные санкции, но еще раз хочу подчеркнуть, что ТЦК должны провести соответствующие юридические процедурные действия с каждым военнообязанным гражданином,

– отметил Федиенко.

Нардеп добавил, что люди, которые не смогли обновить свои данные до 16 июля, у них будет возможность прийти и сделать это позже.

По словам Федиенко, в административном кодексе есть прописанная норма, где указано, что на таких лиц не будет накладываться административная ответственность.