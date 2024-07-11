В законодавстві прописані випадки, коли на особу не буде накладатися штраф за не своєчасне оновлення даних. Про це в етері Київ24 заявив народний депутат Україні від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, передає 24 Канал.

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Хто може оновити свої дані після 16 липня і уникнути штрафу

Вже 16 липня спливає 60-денний термін, який був відведений на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років згідно з новим законом про мобілізацію.

Так, після цієї дати вони (ті, хто не оновили дані – 24 Канал) автоматично стають ухилянтами, які підпадають під штрафні санкції, але ще раз хочу наголосити, що ТЦК повинні провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним військовозобов'язаним громадянином,

– зазначив Федієнко.

Нардеп додав, що люди, які не змогли оновити свої дані до 16 липня, у них буде змога прийти і зробити це пізніше.

За словами Федієнка, в адміністративному кодексі є прописана норма, де вказано, що на таких осіб не буде накладатися адміністративна відповідальність.