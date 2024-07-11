За новим законом про мобілізацію, військовозобов'язані українці мають оновити свої дані до 16 липня 2024 року. В іншому випадку їх чекає штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.
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Як дізнатись про відкриття провадження
Якщо військовозобов'язаний не поспішає добровільно сплатити штраф від ТЦК, це може загрожувати арештом коштів на рахунках, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації.
Особа може дізнатися чи відкриті відносно неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП (Автоматизована система виконавчого провадження, – 24 Канал), не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби,
– йдеться у роз'ясненні Мін'юсту.
Пошук в АСВП можна здійснити за своїми прізвищем та ім'ям. Саме в цій системі здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.
Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;
- найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для юридичної особи-боржника та стягувача;
- номер виконавчого провадження.
До слова, ті громадяни, які уточнили свої дані в ТЦК до 18 травня, мають повторити цю процедуру до 16 липня, у зв'язку із набуттям чинності нового закону про мобілізацію.