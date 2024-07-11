До 16 липня залишилось менше тижня. Відтак, речник Полтавського ТЦК та СП, майор Роман Істомін уточнив важливі нюанси щодо цього та пояснив, що буде, коли встановлений термін для оновлення облікових даних – мине.

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Оновити повторно дані мають усі чоловіки

Речник передусім наголосив, що якщо людина уточнила дані до 18 травня, вона має зробити це знову після 18 травня.

"Перевіряючи дані конкретної особи в базі даних "Оберіг", оператор бачить дату їхнього оновлення. Якщо громадянин не уточнив їх протягом 60 днів, йому після 16 липня буде виписано штраф", – зазначив Істомін.

Після 16 липня суми штрафів зростуть

Після 19 травня суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять від 17 до 25 тисяч гривень. Для посадових та юридичних осіб передбачено штраф у розмірі від 34 до 59 тисяч гривень.

Зауважте. Також представник ТЦК підтвердив, що невідповідність даних електронного військового квитка даним з електронного реєстру "Оберіг" є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів.

Коли електронний документ недійсний

За його словами, у тих, хто оновив свої дані в документі, окремим пунктом стоїть відповідна позначка. В електронному документі вона помітна при скануванні QR-коду.

Втім, якщо працівники ТЦК виявлять, що певні пункти документа, який пред'явила особа, не збігаються з базою даних "Оберіг", такий військово-обліковий документ – в електронній формі вважається недійсним.