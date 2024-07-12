О продлении срока пока речь не идет. Народный депутат Федор Вениславский рассказал, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не принимал никаких законодательных актов, которые бы позволили продлить срок обновления данных, пишет 24 Канал.

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Продлить срок обновления данных нереально

Некоторые нардепы инициировали законопроект о продлении срока обновления данных до 180 дней. Именно поэтому, по словам Вениславского, некоторые граждане надеются на продление срока.

Из-за определенных политических заявлений, из-за того, что некоторые наши коллеги сразу после вступления в силу этого закона зарегистрировали законопроект о продлении срока до 180 дней... На мой взгляд, это непродуманные действия, которые наоборот некоторых граждан Украины расхолаживают и позволяют им надеяться, что власть продлит этот срок, и им некуда спешить,

– сказал Федор Вениславский.

Он добавил, что сейчас о продлении срока речь не идет и это "с точки зрения физической возможности реально".