Сейчас повестка считается врученной, если человек подписался лично. Одна уже вскоре повестки будут отправлять на последнее известное место регистрации военнообязанного, который не обновил данные.

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Как будут присылать повестки по почте

С 17 июля представители ТЦК и СП будут иметь право отправлять гражданам повестки по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.

Повестки, сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, после наложения квалифицированной электронной подписи руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела могут: централизованно печататься вместе с описью вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; вручаться резервистам и военнообязанным во время оповещения,

– говорится в проекте постановления правительства

При формировании такой повестки руководитель ТЦК и СП или его отдела должен подписать ее квалифицированной электронной подписью в день формирования.

Печатать повестки будут в Минобороны или на госпредприятиях в полиграфической отрасли, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Основанием станут договоры, заключенные между Минобороны, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

Что грозит за не обновление данных

В соответствии с первым нарушением предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен в военное время (или за повторное нарушение).

Если военнообязанные не выполнят свои обязанности, то по решению суда к ним также могут применить временное ограничение на право управления автомобилем.