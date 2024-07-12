Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто. Одна вже незабаром повістки відправлятимуть на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані.

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Як надсилатимуть повістки поштою

З 17 липня представники ТЦК та СП матимуть право надсилати громадянам повістки поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, після накладання кваліфікованого електронного підпису керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу можуть: централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов'язаним засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення; вручатися резервістам та військовозобов'язаним під час оповіщення,

– йдеться у проєкті постанови уряду

При формуванні такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу має підписати її кваліфікованим електронним підписом у день формування.

Друкувати повістки будуть у Міноборони або на держпідприємствах у поліграфічній галузі, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Підставою стануть договори, укладені між Міноборони, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами.

Що загрожує за не оновлення даних

Відповідно до першого порушення передбачений штраф від 3 400 до 5 100 гривень у мирний час та від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час (або за повторне порушення).

Якщо військовозобов'язані не виконають свої обов'язки, то за рішенням суду до них також можуть застосувати тимчасове обмеження на право керування автомобілем.