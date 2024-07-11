Якщо після закінчення 60-денного терміну представники ТЦК виявлять, що громадянин не оновив свої дані, вони можуть вручити йому повістку для оновлення даних.

До теми Що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня: штрафи, нові обмеження, повістки поштою

Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. .

Зверніть увагу. Ті, хто мав статус обмежено придатних, мають пройти військово-лікарську комісію упродовж 9 місяців – до 4 лютого 2025 року, після чого вони отримають статус "придатний" чи "непридатний".

Які передбаченні штрафи за не оновлення даних

Відповідно до першого порушення передбачений штраф від 3 400 до 5 100 гривень у мирний час та від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час (або за повторне порушення).

Також штрафи передбачені за відмову від повістки або неявку за нею до ТЦК та СП. Зокрема, у мирний час від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

Тим часом у воєнний час штрафи складатимуть від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

Якщо військовозобов'язані не виконають свої обов'язки, то за рішенням суду до них можуть застосувати тимчасове обмеження на право керування автомобілем.

Проте варто зазначити, що неможливо позбавити права керувати транспортом осіб з інвалідністю і громадян, на утриманні яких перебувають особи з інвалідністю І та II груп або діти з інвалідністю.