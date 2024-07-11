Если по истечении 60-дневного срока представители ТЦК обнаружат, что гражданин не обновил свои данные, они могут вручить ему повестку для обновления данных.

К теме Что изменится для военнообязанных с 17 июля: штрафы, новые ограничения, повестки по почте

Если военнообязанный своевременно не обновит свои военно-учетные данные, то полиция должна доставить его в ТЦК. .

Обратите внимание. Те, кто имел статус ограниченно годных, должны пройти военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев – до 4 февраля 2025 года, после чего они получат статус "годный" или "непригодный".

Какие предусмотрены штрафы за не обновление данных

Согласно первому нарушению предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен гривен в военное время (или за повторное нарушение).

Также штрафы предусмотрены за отказ от повестки или неявку по ней в ТЦК и СП. В частности, в мирное время от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и от 17 000 до 34 000 гривен для должностных и юридических лиц.

Между тем в военное время штрафы составят от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

Если военнообязанные не выполнят свои обязанности, то по решению суда к ним могут применить временное ограничение на право управления автомобилем.

Однако стоит отметить, что невозможно лишить права управлять транспортом лиц с инвалидностью и граждан, на содержании которых находятся лица с инвалидностью I и II групп или дети с инвалидностью.