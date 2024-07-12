Про продовження терміну наразі не йдеться. Народний депутат Федір Веніславський розповів, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не ухвалював ніяких законодавчих актів, які б дозволили продовжити строк оновлення даних, пише 24 Канал.

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Продовжити термін оновлення даних нереально

Деякі нардепи ініціювали законопроєкт про продовження строку оновлення даних до 180 днів. Саме через це, за словами Веніславського, деякі громадяни сподіваються на продовження терміну.

Через певні політичні заяви, через те, що деякі наші колеги одразу після набрання чинності цього закону зареєстрували законопроєкт про продовження строку до 180 днів... На мій погляд, це непродумані дії, які навпаки деяких громадян України розхолоджують і дозволяють їм сподіватися, що влада продовжить цей термін, і їм нема куди спішити,

– сказав Федір Веніславський.

Він додав, що наразі про продовження строку не йдеться і це "з погляду фізичної можливості реально".