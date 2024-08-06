Ранее в Генштабе заявляли, что тем военнообязанным, которые обновили данные до 16 июля, могут уже приходить направления на ВВК.

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Есть ли разница во вручении повесток

Никаких различий в том, кому вручать повестки между теми, кто обновил и не обновил данные, нет. На этом подчеркнул Федор Вениславский, народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

По словам нардепа, если гражданин Украины не выполнил требования закона, то наложение на этого человека административного взыскания абсолютно не позволяет ему избежать призыва по мобилизации.

Вениславский уточнил, что любые граждане Украины, которые соответствуют критериям, сформированных Генштабом учитывая потребности Вооруженных Сил (речь идет о возрасте, опыт, военно-учетные специальности), могут быть мобилизованы независимо от обновления или необновления данных.

Нардеп подчеркнул, что обновление всех данных и получение полного реестра военнообязанных – приоритет номер один для ТЦК.

К слову, обновить данные можно и в августе через "Резерв+" и ТЦК.