Для кого був "мирний план": чи буде Китай допомагати Росії у війні

Китай днями оприлюднив "мирний план" – своє бачення щодо закінчення війни в Україні. Припускають, що КРН може прийняти сторону агресора, але загроза економічної кризи і світової ізоляції для неї стане надто реальною.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він наголосив, що співпрацювати з Росією зараз невигідно жодній країні.

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В ЗМІ періодично з'являються припущення, що Китай може сприяти Росії у війні. Натомість Бурлаков зауважив, що Китай із середини минулого століття не долучається до воєнних конфліктів. До того ж Китай не буде вповні підтримувати Росію, адже це означатиме вхід у залежність від неї. А сильніший не може бути залежним від слабшого, додав мовець.

Які наслідки можуть бути для Китаю

Для КНР підтримка Росії означатиме повну світову ізоляцію. Це також вдарить по економіці Китаю, адже він активно торгує із США та Європою.

За словами Бурлакова, подібна ситуація була минулого року з Іраном, коли йому пішли на певні поступки в атомній програмі, яких він прагнув ще з 2003 року. Замість того Іран попросили збільшити видобуток нафти, аби з цього ринку прибрати Росію. Але після продовження його співпраці з Росією, для Ірану цю можливість анулювали.

Журналіст переконаний, максимум як Китай може сприяти Росії – це списати свою стару техніку для них.

Бурлаков про зовнішню політику Китаю: дивитись відео