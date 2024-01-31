Питання дискусійне, – нардеп відповів, чи варто мобілізувати депутатів та правоохоронців

Оновлений законопроєкт про мобілізацію внесли до Верховної Ради 30 січня. Утім, тривають дискусії щодо певних питань.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в розмові з 24 Каналом пояснив, хто буде долучений до війни і які наразі треба спеціалісти.

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Кого долучать до війни

Гостре питання щодо мобілізації – чи мають служити депутати. За словами Юрчишина, та кількість, яка наразі є у Верховні Раді, не вирішить усього питання. Оскільки мовиться про потребу у сотні тисяч людей.

Нагадаємо, що за останніми даними у Верховній Раді налічується 401 народний обранець.

"В той же час ми отримуємо втрату представницького органу. Чи це буде добре для української демократії, яка прагне долучитись до Європейського Союзу – тема дискусійна", – сказав нардеп.

Він додав, ймовірно, це може бути, якщо того вимагатиме закон і погодять необхідність відповідних ресурсів. Інше питання – чи варто мобілізовувати правоохоронців.

"Я пам'ятаю зустріч з генералом Залужним. На питання чи варто мобілізовувати, наприклад, правоохоронців він сказав, що ми маємо жити в мирних містах. Тому якщо ми будемо воювати, а в цей час буде зростати кількість злочинів, бо правоохоронців в містах немає – це питання", – сказав Юрчишин.

Утім, він наголосив, що до війни будуть залучені всі. Але не всі зі зброєю у руках.

"Нам треба люди, які вдосконалюють дрони, розвивають українські снаряди, лікують поранених військових, цивільних, вчать дітей – вони нам потрібні і в тилу. Наше питання, щоб наш державний механізм міг забезпечити і фронт, і тил. І щоб громадяни принаймні сприймали цей процес справедливо. Тому зараз шукається складне рішення", – додав Юрчишин.

Що відомо про оновлений законопроєкт про мобілізацію: основне