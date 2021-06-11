На Буковині застрелився колишній депутат облради Михайло Петрик, – ЗМІ

У Чернівецькій області з мисливської рушниці скоїв самогубство колишній депутат обласної ради Михайло Петрик, повідомляють ЗМІ. Чоловік вистрелив у себе з мисливської рушниці.

Також покійний раніше обіймав посаду директора Путильського держспецлісгоспу. Трагедія сталась на березі річки Путилки, неподалік від будинку колишнього депутата.

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Місцеві ЗМІ припускають, що чоловік скоїв самогубство через проблеми зі здоров'ям.

Що відомо про Михайла Петрика

Народився у 1954 році на Путильщині.

Працював лісничим у лісгоспі та заступником його директора.

З 1998 року по 1999 рік працював головним лісничим.

У 1999 році Петрика призначили на посаду директора Карпатського держспецлісгоспу АПК.

Також він Петрик перебував на посаді заступника голови Путильської РДА.

Що кажуть про самогубство у поліції

У відділі комунікації поліції у Чернівецькій області 24 каналу підтвердили факт самогубства чоловіка 1954 року народження. Правоохоронці кажуть, що чоловік справді вистрелив з мисливської рушниці в голову. Проте сказати, що мовиться про Михайла Петрика, у поліції не можуть.