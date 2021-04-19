Конфліктів не мав: на Буковині з'ясовують причини самогубства молодого прикордонника

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На Буковині розслідують загибель 24-річного прикордонника. Його знайшли застреленим неподалік кордону з Румунією. Колеги кажуть, що хлопець не мав конфліктів на службі.

Джерело:

ТСН

Прикордонник служив біля пункту пропуску "Порубне", що в Чернівецькій області. Під час загибелі чоловік був у наряді, поруч з ним знайшли автомат.

Важливо На Буковині під час служби застрелився 24-річний прикордонник

Які версії трагедії

  • Прикордонники припускають, що чоловік міг вчинити самогубство через особисті проблеми.
  • Мотивів, пов'язаних зі службою, наразі не розглядають. Пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко розповів, що у чоловіка на службі не було жодних конфліктних ситуацій.

Він себе характеризував позитивно, якоїсь незрозумілої поведінки за військовослужбовцем не помічалось,
– зауважив Бровко.

Справу передадуть в Державне бюро розслідувань, де й встановлять остаточну причину смерті. 

Що цьому передувало

  • Раніше ЗМІ писали, що чоловік застрелився зі штатної вогнепальної зброї. Звук одного пострілу почули інші прикордонники.
  • Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко теж припускав, що чоловік міг вчинити самогубство через особисті проблеми.
Зверніть увагу! На початку квітня стався схожий інцидент на Волині. У Ковельському районі 20-річний військовослужбовець вистрелив собі в голову з автомата. Щодо цього також триває розслідування.