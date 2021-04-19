Конфліктів не мав: на Буковині з'ясовують причини самогубства молодого прикордонника

На Буковині розслідують загибель 24-річного прикордонника. Його знайшли застреленим неподалік кордону з Румунією. Колеги кажуть, що хлопець не мав конфліктів на службі.

Прикордонник служив біля пункту пропуску "Порубне", що в Чернівецькій області. Під час загибелі чоловік був у наряді, поруч з ним знайшли автомат.

Важливо На Буковині під час служби застрелився 24-річний прикордонник

Які версії трагедії

Прикордонники припускають, що чоловік міг вчинити самогубство через особисті проблеми.

Мотивів, пов'язаних зі службою, наразі не розглядають. Пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко розповів, що у чоловіка на службі не було жодних конфліктних ситуацій.

Він себе характеризував позитивно, якоїсь незрозумілої поведінки за військовослужбовцем не помічалось,

– зауважив Бровко.

Справу передадуть в Державне бюро розслідувань, де й встановлять остаточну причину смерті.

Що цьому передувало

Раніше ЗМІ писали, що чоловік застрелився зі штатної вогнепальної зброї. Звук одного пострілу почули інші прикордонники.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко теж припускав, що чоловік міг вчинити самогубство через особисті проблеми.