Велика помилка, – Бундестаг критикує Шольца за позицію щодо передачі танків Україні
Джерело:RND
Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман розкритикувала Олафа Шольца через позицію щодо передачі танків Україні. Вона наголосила, що канцлер несе за це відповідальність.
Марі-Агнес Штрак-Циммерман наголосила, що відмова влади Німеччини передавати Україні танки є дуже великою помилкою.
Читайте також Значна частина німців не підтримує постачання Україні танків Leopard 2
Очільниця оборонного комітету розкритикувала Шольца
За її словами, "відмова канцлера дати Україні танки у боротьбі за виживання не тільки незрозуміла, але й тривожно недалекоглядна".
Ситуація, особливо для мирного українського населення, катастрофічна. Вибачте за виправдання, чому ми не можемо доставити танки. Особливо коли я чую, що поставка танків була б особливою провокацією для Росії, але ж ми успішно поставили самохідні гаубиці, зенітні танки, артилерійські системи та високоефективні протиповітряні системи, щоб врятувати тисячі життів,
– заявила вона.
Голову оборонного комітету Бундестагу зазначила, що передача танків зараз була б важливим доповненням до відкидання російських позицій.
На її думку, у цій ситуації спрацював російський наратив, який заважає "деяким у Канцелярії" надати Україні необхідні танки.
"Той, хто фантазує про те, що з Росією буде перетнута червона лінія, розповідає історію агресора, а не жертв", – наголосила Штрак-Циммерман.
Вона акцентувала, що радники Шольца неухильно пропонують канцлеру блокувати передачу бойових танків та бронетранспортерів в Україні.
Наприкінці Штрак-Циммерман додала, канцлер Німеччини несе за це відповідальність. Вона ж вважає це рішення помилкою.
Що відомо про позицію Шольца
- Зазначимо, що нещодавно Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році.
- Також він наголосив, що країна має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.
- 45% громадян Німеччини висловилися проти постачання в Україну бойових танків Leopard 2. Натомість 33 % – виступили "за". Тим часом 22% опитаних взагалі не мають певної думки з цього приводу.