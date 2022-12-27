Большая ошибка, – Бундестаг критикует Шольца за позицию по передаче танков Украине
Источник:RND
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала Олафа Шольца из-за позиции по передаче танков Украине. Она подчеркнула, что канцлер несет за это ответственность.
Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подчеркнула, что отказ властей Германии передавать Украине танки является очень большой ошибкой.
Читайте также Значительная часть немцев не поддерживает поставки в Украину танков Leopard 2
Глава оборонного комитета раскритиковала Шольца
По ее словам, "отказ канцлера дать Украине танки в борьбе за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден".
Ситуация, особенно для мирного населения, катастрофическая. Простите оправдание, почему мы не можем доставить танки. Особенно когда я слышу, что поставка танков была бы особой провокацией для России, но мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные танки, артиллерийские системы и высокоэффективные противовоздушные системы, чтобы спасти тысячи жизней.
– заявила она.
Глава оборонного комитета Бундестага отметила, что передача танков сейчас была бы важным дополнением к отвержению российских позиций.
По ее мнению, в этой ситуации сработал российский нарратив, мешающий "некоторым в Канцелярии" предоставить Украине необходимые танки.
"Фантазирующий о том, что с Россией будет пересечена красная линия, рассказывает историю агрессора, а не жертв", – подчеркнула Штрак-Циммерман.
Она акцентировала, что советники Шольца неукоснительно предлагают канцлеру блокировать передачу боевых танков и бронетранспортеров в Украине.
В конце Штрак-Циммерман добавила, что канцлер Германии несет за это ответственность. Она же считает это решение ошибкой.
Что известно о позиции Шольца
- Отметим, недавно Олаф Шольц заявил, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца и это условие сохранится и в следующем году.
- Также он подчеркнул, что страна намерена продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.
- 45% граждан Германии высказались против поставок в Украину боевых танков Leopard 2. 33% – выступили "за". Между тем 22% опрошенных вообще не имеют определенного мнения на этот счет.