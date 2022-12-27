Большая ошибка, – Бундестаг критикует Шольца за позицию по передаче танков Украине

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала Олафа Шольца из-за позиции по передаче танков Украине. Она подчеркнула, что канцлер несет за это ответственность.

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подчеркнула, что отказ властей Германии передавать Украине танки является очень большой ошибкой.

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Глава оборонного комитета раскритиковала Шольца

По ее словам, "отказ канцлера дать Украине танки в борьбе за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден".

Ситуация, особенно для мирного населения, катастрофическая. Простите оправдание, почему мы не можем доставить танки. Особенно когда я слышу, что поставка танков была бы особой провокацией для России, но мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные танки, артиллерийские системы и высокоэффективные противовоздушные системы, чтобы спасти тысячи жизней.

– заявила она.

Глава оборонного комитета Бундестага отметила, что передача танков сейчас была бы важным дополнением к отвержению российских позиций.

По ее мнению, в этой ситуации сработал российский нарратив, мешающий "некоторым в Канцелярии" предоставить Украине необходимые танки.

"Фантазирующий о том, что с Россией будет пересечена красная линия, рассказывает историю агрессора, а не жертв", – подчеркнула Штрак-Циммерман.

Она акцентировала, что советники Шольца неукоснительно предлагают канцлеру блокировать передачу боевых танков и бронетранспортеров в Украине.

В конце Штрак-Циммерман добавила, что канцлер Германии несет за это ответственность. Она же считает это решение ошибкой.

Что известно о позиции Шольца