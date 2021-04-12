Площа сягає 17 футбольних полів: вражаючі факти про хмарочос "Бурдж Халіфа"

Хмарочос "Бурдж Халіфа" є найвищою будівлею у світі та став рекордсменом у багатьох категоріях. Ця будівля є візитівкою Об'єднаних Арабських Еміратів та міста Дубай.

Урочисте відкриття найвищого у світі хмарочоса відбулося 4 січня 2010 року в Дубаї. Заввишки споруда сягає 828 метрів. При цьому вона налічує 163 поверхи.

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Слава про майбутню вежу поширилися світом задовго до завершення будівництва, проте тоді вона була відома під назвою "Бурдж Дубай". Саме в день відкриття правитель емірату Дубай повідомив, що вежа буде перейменована на честь президента ОАЕ – шейха Халіфи ібн Заїда Аль Нахайяна.



Халіфа ібн Заїда Аль Нахайяна / Фото President's Secretariat

Рекордсменом хмарочос став ще на етапі зведення. У 2007 році він вже був найвищою будівлею світу, а у травні 2008 року сягнув найбільшої у світі висоти наземної споруди.

Спершу церемонію відкриття планували здійснити водночас із відкриттям Дубайського метрополітену – 9 вересня 2009 року, але подію довелося перенести на наступний рік. Усе через те, що забудовник раптово скоротив фінансування, тож завершення робіт затягнулося.



Хмарочос "Бурдж Халіфа" / Фото arabmir.net

Витрати на будівництво вежі й справді були неймовірними, адже сягнули 1,5 мільярда доларів. Від самого початку хмарочос спроєктували за концепцією "міста в місті". У ньому є власні газони, бульвари й навіть парки.

Проєкт належить американському архітектурному бюро Skidmore, Owings and Merrill, яке до цього розробляло проєкти не однієї відомої будівлі як у США, так і за їхніми межами.

Автором проєкту став архітектор Едріан Сміт. Саме йому належить проектування хмарочоса Цзінь Мао в Китаї. Однак ця будівля сягає заввишки лише половини "Бурдж Халіфи".

Цього ж разу перед архітектором було просто неймовірне завдання, адже вежу відразу планували збудувати найвищою у світі. Проектовану висоту до останнього дня тримали в таємниці.

Таке рішення прийняли на той випадок, якщо в іншій країні спланують побудувати вищий хмарочос. Тоді в проєкт "Бурдж Халіфи" могли б внести зміни й таки вибороти першість.

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Така таємничість спричинила довкола вежі багато чуток. У різних догадках передбачали, що висота сягатиме від 705 до 940 метрів, однак жодне з цих припущень не було правильним.

Зрештою "Бурдж Халіфа" виріс на 828 метрів, 180 з яких було відведено шпилеві.

Загалом будівництво хмарочоса тривало 6 років. Щотижня будівля зростала на 1 – 2 поверхи, над зведенням яких кожного дня працювали 12 000 робочих. Відповідно до кінцевих підрахунків, на спорудження витратили 320 тисяч кубічних метрів бетону та понад 60 тисяч тонн сталевої арматури.

Бетон для вежі також був особливий, адже температура в Дубаї може сягати понад 50 градусів. З тієї ж причини бетонну суміш укладали лише вночі, а в розчин додавали лід.



Найвища будівля у світі / Фото Archdaily

Також під час будівництва вирішили спроєктувати симетричну форму будівлі, щоб зменшити дію розгойдування від вітру.

Загальна площа "Бурдж Халіфи" сягає розмірів 17 стандартних футбольних полів. Також уся споруда оснащена спеціальними тонованими панелями з термостійкого скла, які оберігають приміщення від надмірного нагрівання.

Миття скла хмарочоса – безперервний процес, адже щоб повністю вимити поверхню потрібно витратити 3 місяці. Якою є будівля зараз

Наразі "Бурдж Халіфа" – основний елемент ділового центру Дубая. Зокрема, всередині будівлі розміщені:

готель;

квартири;

торгові центри;

офіси.

Також там є 3 окремі входи: в апартаменти, в офісні приміщення та в готель.

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Модельєр Джорджіо Армані особисто розробив дизайн готелю, який назвали його прізвищем. Окрім того, офіси фірми займають від 1 по 39 поверх вежі.

Сотий поверх "Бурдж Халіфа" повністю належить індійському мільярдерові Бавагуту Шетті. Тут він володіє 3 квартирами, кожна з яких має площу приблизно 500 квадратних метрів.

Оглядові майданчики у вежі розташовані на 124 та 148 поверхах. Останній з них протягом тривалого часу був найвищим оглядовим майданчиком у світі. Звідти відкривається вигляд на місто з висоти 585 метрів. Ще один рекорд висоти належить ресторану "Атмосфера", який розташований на 122 поверсі.

У вежі подбали навіть про приємний запах – спеціальний аромат, створений для "Бурдж Халіфи", розповсюджується по будівлі через решітки, обладнані в підлозі.



Фрагмент будівлі / Фото Unsplash

У хмарочосі працює відразу 57 ліфтів та 8 ескалаторів. При цьому лише службовий ліфт, підіймається з першого на останній поверх. Таким чином, усім охочим дістатися до верхівки необхідно робити це з пересадками. Однак такі дії не забирають багато часу, адже швидкість ліфтів сягає 10 метрів на секунду.

Територія довкола вежі

Територія довкола хмарочоса вражає не менше, аніж сама будівля. Біля його підніжжя було штучно створено озеро площею 12 гектарів. У ньому обладнали музичний фонтан, який підсвічують 6 600 джерел світла та 50 кольорових прожекторів.

Довжина фонтану становить 275 метрів, а висота струменів – 150. Музичний супровід – сучасні арабські та світові хіти.



Фонтан біля "Бурдж Халіфи" / Фото Nealt

Для чого збирають дощову воду

Ще одним цікавим рішенням у проєкті хмарочоса було встановлення системи збору дощової води. Клімат в Дубаї дуже сухий, а незначні опади є лише в зимовий період, але через інтенсивне охолодження будівлі створюється велика кількість конденсату.

Відтак в будівлі розробили систему, яка збирає конденсат і доставляє його по трубопроводах у спеціальний резервуар у підвалі. Зібрану воду надалі використовують для зрошення зелених насаджень на території вежі.

Ця система щороку накопичує до 40 мільйонів літрів води. Це є чудовим рішенням, враховуючи обмежені ресурси такої необхідної рідини в цьому регіоні.

Попри всю славу, будівля буде найвищою у світі вже недовго. Зараз у Дубаї добудовують вежу "Дубай-Крік Харбор", яка є на 100 метрів вищою.

Урочисте відкриття хмарочоса планували ще у 2020 році, проте цьому завадила пандемія COVID-19, тому будівництво довелося тимчасово зупинити.

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Ще одну башту висотою у 1 007 метрів планували збудувати в Саудівській Аравії на березі Червоного моря. Однак на початку 2018 року будівництво цього хмарочоса зупинили з фінансових причин.

Зважаючи на це, "Бурдж Халіфа" наразі утримує свою першість у цих перегонах, проте зовсім скоро все може змінитися.