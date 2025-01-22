Розбій по-бурятськи: у Росії чоловік хотів вкрасти пляшку горілки, але застряг на прилавку
- У селі Турунтаєве, Бурятія, п'яний чоловік намагався пограбувати магазин на пляшку горілки, але застряг за прилавком.
- Поліція затримала нападника, і проти нього відкрили кримінальну справу за фактом розбійного нападу.
У селі Турунтаєве, що в Бурятії, п'яний місцевий житель спробував пограбувати магазин заради пляшки горілки. Втім, бажаного він так і не отримав – застряг за прилавком.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Як повідомляють правоохоронці, інцидент стався після початку заборони на продаж алкоголю.
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Що відомо про невдале пограбування в Бурятії
В мережі з'явилося відео, на якому нетверезий житель села Турунтаєве, що у Бурятії, вирішив продовжити застілля, втім, продаж алкоголю уже був заборонений.
Бурят хотів вкрасти пляшку горілки з магазину: дивіться відео
Щоб обійти обмеження, він одягнув маску, озброївся іграшковим пістолетом і вирушив до цілодобового магазину неподалік, де почав вимагати пляшку горілки.
Перелякана продавчиня сховалася у підсобному приміщенні. Тоді чоловік переліз через прилавок, щоб самостійно дістати бажаний напій, але не зміг піднятися. Його марні спроби вибратися з незручного положення побачив випадковий покупець, який і викликав поліцію.
Правоохоронці затримали нападника-невдаху, а за фактом розбійного нападу відкрили кримінальну справу.