В Україні можуть дозволити опцію 4-денного робочого тижня, – Гетманцев

В Україні можуть дозволити перехід на 4-денний робочий тиждень, проте виключно на добровільній основі. На це потрібна згода як працівника, так і роботодавця.

В Європі вже широко експериментують з форматом 4-денного робочого тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням накоментар народного депутата від "Слуги народу" Даниїла Гетманцева для Новини.Live.

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В Україні можливе запровадження 4-денного робочого тижня

Як експеримент я б підтримав це, але точно не варто робити обов’язковим під час війни. Роботодавець разом із трудовим колективом має самостійно вирішувати це питання,

– пояснив Гетманцев.

За його словами, ідея скорочення тривалості робочого тижня вже активно впроваджується або тестується в деяких країнах Європи, зокрема в Ірландії, Польщі та Бельгії.

"Можливо, це буде збереження 40 годин на 4 дні або інші домовленості між працівниками і роботодавцями. Думаю, що навіть у військовий час український бізнес і люди можуть самі обирати найбільш прийнятний режим роботи", – додав нардеп.

Гетманцев додав, що українське суспільство достатньо свідоме, щоб самостійно обирати комфортний формат зайнятості без примусу з боку держави.

Нагадаємо, Польща запустила пілотний проєкт переходу на 4-денний робочий тиждень з 30 червня.