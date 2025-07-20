Врятує від вигорання: як чотириденний робочий тиждень може допомогти українцям

Нещодавно Польща запровадила чотириденний робочий тиждень. HR-фахівці вважають, що це може реально підвищити продуктивність працівників.

Що думають HR-фахівці про 4-денний робочий тиждень?

4-денний робочий тиждень допоможе, якщо дотримуватися певних правил, повідомляє 24 Канал.

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На думку експертки з ринку праці та підбору персоналу Валентини Гаврюшенко, це має бути робота:

з чіткими KPI;

зрозумілими завданнями;

збереженням зарплати.

У такому форматі вже працюють деякі ІТ-компанії, як-от MacPaw, Readdle, Don’t Panic. Вони вже показали, що при такому форматі люди краще концентруються, менше вигорають і не втрачають у результатах.

Чи поверне 4-денний робочий тиждень людей до офісів?

У деяких випадках такий формат може навіть повернути людей до офісів, адже зараз багато працівників обирають дистанційну роботу. Для цього потрібне:

впровадження гнучких змін (4×10 годин замість 5×8);

ротаційний підхід (частина працівників – 4 дні, частина – 5);

автоматизація процесів, яка дає змогу зменшити фізичну присутність без втрати продуктивності.

Для багатьох працівників вже важливою стала можливість працювати з будь-якого зручного місця, особливо для тих, хто вже довів свою ефективність у дистанційному режимі. Для більшості зараз ключове – не "де", а "як" і "з яким змістом". Тому 4-денка може працювати класно, але як частина більшої культури довіри й гнучкості, а не просто як спосіб заманити назад у приміщення, – говорить експертка.

Резюмуючи, Валентина Гаврюшенко підкреслює, що 4-денний робочий графік – це не про "менше працювати", а про "працювати інакше", з повагою до людського ресурсу.