500 мільйонів доларів на стартап: амбітні цілі ШІ Aleph Alpha

7 листопада 2023, 13:08
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Джерело:

Bloomberg

Компанія Aleph Alpha позиціонує себе як провідного німецького гравця в сфері технологій. Стартап у сфері ШІ працює над створенням європейського аналога конкурента OpenAI та Google.

Стартап Aleph Alpha, що працює у галузі штучного інтелекту, успішно залучив понад 500 мільйонів доларів від консорціуму німецьких індустріальних лідерів та фінансових інвесторів. Міністр економіки Німеччини, Роберт Хабек, назвав цю інвестицію стратегічним національним пріоритетом.

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Цікаво! Останній етап залучення коштів для Aleph Alpha становив 23 мільйони євро і відбувся в 2021 році.

Зазначається, що компанія Aleph Alpha веде розробку європейського аналога великих мовних моделей (LLM), подібних до ChatGPT та Bard.

Думка про власний суверенітет у секторі ШІ є надзвичайно важливою. Якщо в Європі буде найкраще регулювання, але не буде європейських компаній, ми мало що виграємо,
– сказав Хабек.

На сьогодні, Schwarz Group та венчурний відділ Robert Bosch GmbH об'єдналися з сімома новими інвесторами у фінансуванні, в якому також взяли участь SAP SE та американський розробник програмного забезпечення Hewlett Packard Enterprise.

Компанії зазначили, що в рамках своїх інвестицій вони зобов'язались до спільного розвитку бізнесу з Aleph Alpha, проте не надали конкретні подробиці.

Що відомо про Aleph Alpha

Компанія Aleph Alpha була заснована в місті Гейдельберг, Німеччина. Її засновник Йонас Андруліс, колишній інженер SAP та Apple. На додачу до розробки технології LLM, компанія пропонує додаткові послуги для європейських підприємств, такі як забезпечення безпеки та конфіденційності даних.
Автор: Северин Трач