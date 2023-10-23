Технологічний ринок України та світу почав трансформуватися після виходу у широкий світ генеративного штучного інтелекту. CBDO компанії Alcor Сергій Овчаренко розповів 24 Каналу про те, як швидко буде розвиватися технологія та як наш ринок зможе відповісти на глобальні виклики індустрії.

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Передова технологія на найближче майбутнє

Не минуло й року з моменту першої презентації ChatGPT для широкого загалу, а світ ІТ та бізнес сектор вже голосно говорять про те, що настала нова ера технологічної революції. З огляду на це змінилися й очікування підприємців від працівників, які озвучили на Світовому економічному форумі: креативність випередила аналітичне мислення та технологічну грамотність, позаяк інструменти на основі штучного інтелекту братимуть на себе все більше поточних завдань, а також швидко та якісно аналізуватимуть великі обсяги даних.

McKinsey також провело опитування серед компаній, результати якого дуже красномовні: 55% вже запровадили АІ технології у свої процеси, 40% збільшать інвестиції у цю швидко прогресуючу галузь. Трансформація світу вже йде повним ходом, виклики, які внаслідок цього постають, потребують негайної реакції, “на вчора”, як би мемно це не лунало.

Україна вже в топі, але роботи ще багато

Очевидно, що Україні потрібно швидко знайти свою роль у глобальному прогресі та зробити свій внесок у створенні інноваційних рішень для бізнесу та користувачів. Гарні новини: наша країна вже зараз демонструє хороший потенціал для того, щоб стати однією з ключових локацій для ініціатив зі створення та розвитку АІ.

Сергій Овчаренко CBDO компанії Alcor Перший фактор – успішні AI-гравці зі світовим ім’ям. Reface, 3DLOOK, Roosh та Grammarly. Ці та багато інших компаній успішно використовували штучний інтелект “ще до того, як це стало мейнстрімом”. Перебування українських компаній в авангарді інновацій сподобалося як вітчизняним, так і іноземним інвесторам.

Якщо у 2014 році потік інвестицій в українські компанії, які активно використовували ШІ, були на рівні 42,4 мільйона доларів, то у 2021 році показник вже становив 440,9 мільйона. Інвесторів не потрібно “знайомити” з українськими продуктами з штучним інтелектом – вони вже в них вірять та активно вкладають сюди свої кошти.

Повномасштабне вторгнення росіян зупинило ріст цього сектору індустрії. На деякий час. Україні вдалося стати на “воєнні рейки” та швидко рухатися до відновлення показників на всіх ІТ-ділянках економіки. Потужний буст отримало й ком’юніті українських фахівців: обмін досвідом, реалізація нових ідей, об’єднання в спільні проєкти вивело ІТ-індустрію України на новий рівень,

– розповів Сергій Овчаренко.

Варто уваги й те, що багато українських стартапів активно працюють над продуктами military tech для Збройних Сил, але навряд чи розумно чекати на їхні інсайти в Linkedin чи посилання на репозиторій у GitHub під час активної фази бойових дій. Після перемоги ми обов’язково дізнаємося про їхні здобутки та успіхи, і є підозра, що вони всіх приємно здивують. Наприклад, вже відомо про систему під назвою Griselda, яка аналізує, фільтрує та моніторить вхідну інформацію про противника за допомогою штучного інтелекту, автоматично збираючи дані про позиції росіян та їхні пересування.

На брак талантів у сфері роботи зі штучним інтелектом наша індустрія також не скаржиться. Україна готова відповісти на глобальне зростання кількості вакансій у сфері штучного інтелекту на 150%: у Мінцифри підрахували, що вже зараз ми маємо тисячі фахівців, які працюють зі штучним інтелектом, і їхня кількість буде зростати.

Перспектива притягує АІ таланти, і рекрутинг набуває більшого значення

В Україні вже зараз активно працюють над тим, щоб АІ був не просто інноваційною технологією, а й став предметом активного використання в усіх сферах. Prometheus запустив безплатний курс з початку роботи з ChatGPT, Google та Мінцифри записали місячний навчальний курс для підприємців щодо впровадження штучного інтелекту у повсякденні процеси та переваги, які може отримати бізнес завдяки технології.

Академія Наук створила інститут проблем штучного інтелекту та прописала стратегію розвитку технології в нашій країні. ЇЇ ключова ідея: штучний інтелект повинен допомагати розвивати та охоплювати усі сфери життя держави. Оборона, економіка, освіта, промисловість, медицина, телекомунікація, аграрний сектор – залучення АІ до процесів та пошуку рішень в рази пришвидшить та покращить процес зростання. Відтак, активне запровадження штучного інтелекту в усі сфери життя буде сприяти зростанню екосистеми та потребі у кваліфікованих кадрах.

Юристи наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права активно розглядають правові аспекти розвитку АІ як на глобальному, так державному рівні, хоча тут роботи ще дуже багато. У світі завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій відбувався технологічний прорив, який отримав назву Метавсесвіт.

Поки що Україна не наслідувала приклад передових країн світу, тому технічне, юридичне та етичне регулювання Метавсесвіту, АІ та блокчейну наразі перебувають лише на етапі дискусій. Нові технології повинні зіграти ключову роль у перспективах розвитку України та можуть дати державі гігантський потенціал, тому модернізація правової системи та суспільних відносин з врахуванням АІ, блокчейну, ML, AR, VR тощо – це крайня потреба, яку важливо закрити в якомога коротші терміни,

– зазначив Сергій Овчаренко.

Охоплення технології та її розвиток гарантують, що потреба у фахівцях буде зростати у прогресії. На попит та кваліфікацію ринок готовий відповісти хорошою фінансовою компенсацією. Зараз зарплата розробників, по даним Alcor, на ІТ-ринку України складає від 1500 до 6000 доларів на місяць, в залежності від досвіду та домену. Для України такий рівень зарплати є високим, натомість він нижчий за показники США та Західної Європи. Цей факт робить Україну пріоритетним напрямком для розміщення R&D-центрів світових гігантів, реалізація якого виведе нашу позицію на вищі щаблі у світових масштабах.

З огляду на це стає очевидною важливість рекрутерів у процесі боротьби України за лідерські позиції в сфері АІ. Сама технологія передбачає потребу компаній у найкращих та найперспективніших талантах, амбіції яких будуть виходити за рамки “приносити користь компанії”. У порівнянні зі звичайними продуктами екосистема штучного інтелекту більш динамічна та конкурентна. Для звичайного бізнесу відсутність або звільнення працівника може коштувати десятки тисяч доларів.

Якщо врахувати динамічність розвитку сфери АІ та той факт, що штучний інтелект не потребує відпочинку та вихідних, то для компаній, які займаються продуктами на основі цієї технології, то потенційні фінансові втрати можуть бути вищими. Надійні та експертні рекрутери визначають успіх компанії не менше, ніж команда професіоналів, яка працює над продуктом.

Підкорити хвилю

Аналітики прогнозують, що вже до 2025 року штучний інтелект спровокує створення 97 мільйонів робочих місць. Вже зараз варто готуватися до буму на ринку праці. Багато іноземних компаній зі сфери АІ прийдуть на наш ринок, якщо ми створимо для цього відповідні умови. Одна з ідей, яка наблизить Україну до лідерства у Східній Європі – відкриття нових R&D офісів, щоб наші таланти працювали над інноваціями пліч-о-пліч з колегами зі США та ЄС.

Технічні працівники в Україні мають високий потенціал, індустрія готова до нових викликів та продукує багато талантів, державні органи розуміють невпинність трансформацій та готові до них долучатися,

– переконаний CBDO Alcor.

Експертизу українських фахівців у галузі military tech та кібербезпеки вже можна назвати неоціненною. З такими позиціями та вмінням швидко реагувати на виклики та адаптуватися до нових умов Україна має високі шанси бути серед лідерів у розвитку АІ та завойовувати найвищі позиції на глобальному ринку.