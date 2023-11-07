Стартап Aleph Alpha, що працює у галузі штучного інтелекту, успішно залучив понад 500 мільйонів доларів від консорціуму німецьких індустріальних лідерів та фінансових інвесторів. Міністр економіки Німеччини, Роберт Хабек, назвав цю інвестицію стратегічним національним пріоритетом.
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Зазначається, що компанія Aleph Alpha веде розробку європейського аналога великих мовних моделей (LLM), подібних до ChatGPT та Bard.
Думка про власний суверенітет у секторі ШІ є надзвичайно важливою. Якщо в Європі буде найкраще регулювання, але не буде європейських компаній, ми мало що виграємо,
– сказав Хабек.
На сьогодні, Schwarz Group та венчурний відділ Robert Bosch GmbH об'єдналися з сімома новими інвесторами у фінансуванні, в якому також взяли участь SAP SE та американський розробник програмного забезпечення Hewlett Packard Enterprise.
Компанії зазначили, що в рамках своїх інвестицій вони зобов'язались до спільного розвитку бізнесу з Aleph Alpha, проте не надали конкретні подробиці.