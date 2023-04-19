Після шквалу критики виробник горілки Absolut вирішив припинити експорт в Росію

Шведський виробник горілки Absolut вирішив припинити експорт своєї продукції до Росії. Причиною такого рішення став шквал критики у бік компанії на тлі повідомлень щодо повернення на російський ринок.

Absolut припинить експорт продукції в Росію

Про припинення експорту повідомив гендиректорка компанії Стефані Дюрру, зазначивши, що компанія не хоче піддавати своїх співробітників масованій критиці у всіх її формах і це призвело до рішення припинити експорт бренду до Росії.

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Реакція останніх днів ясно відбиває ту роль, яку Absolut грає у шведському суспільстві. Ми розуміємо важливість цих довгострокових та довірчих відносин, які ми маємо з нашими шведськими співробітниками, партнерами, споживачами та шведським суспільством в цілому,

– йдеться у заяві.

Реакція на повернення в Росію виробників пшениці

На повідомлення Absolut щодо повернення на російський ринок одразу відреагував ресторанний світ та виробники пшениці для виготовлення алкоголю.