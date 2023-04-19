Absolut припинить експорт продукції в Росію
Про припинення експорту повідомив гендиректорка компанії Стефані Дюрру, зазначивши, що компанія не хоче піддавати своїх співробітників масованій критиці у всіх її формах і це призвело до рішення припинити експорт бренду до Росії.
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Реакція останніх днів ясно відбиває ту роль, яку Absolut грає у шведському суспільстві. Ми розуміємо важливість цих довгострокових та довірчих відносин, які ми маємо з нашими шведськими співробітниками, партнерами, споживачами та шведським суспільством в цілому,
– йдеться у заяві.
Реакція на повернення в Росію виробників пшениці
На повідомлення Absolut щодо повернення на російський ринок одразу відреагував ресторанний світ та виробники пшениці для виготовлення алкоголю.
- Ресторани шведської пивної групи більше не продаватимуть продукцію Pernod Ricard, однак рішення може змінитись після повідомлення щодо виходу Absolut з ринку агресорки.
- Шведські виробники заявили про можливий варіант припинення продажу пшениці для вироблення алкоголю. Йдеться про сорт Pernod Ricard.