Про це компанія Yum! Brands повідомила на своєму сайті, зазначивши про успішне закриття угоди з продажу.

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Новий власник KFC у Росії

Новим власником мережі ресторанів KFC у Росії стала місцева компанія Смарт Сервіс ЛТД. Раніше ця компанія керувала кількома десятками закладів KFC за франшизою.

За домовленістю сторін ресторани KFC мають змінити назву. З цієї причини покупець придбав у Yum! Brands старі марки Rostic’s. Наразі відомо, що мережа KFC у Росії налічує 1,1 тисячі закладів.

Зверніть увагу! Угода про продаж KFC отримала всі необхідні дозволи від урядів США та Росії. Вона включає всі російські ресторани KFC, операційну систему та права майстер-франшизи.

Іноземний бізнес виходить з Росії

Вчора стало відомо, що у Росії відкрили аналог шведського бренду IKEA також з новою назвою. Тож товари виробників, з якими працювала компанія IKEA, будуть продавати у мережі магазинів під назвою "Swed house".

Також ще у 2022 році російський ринок покинула мережа ресторанів McDonald's. Тепер у Росії вона працює під назвою "Вкусно і точка". Щоправда, дотримуватись стандартів приготування самих страв росіянам погано вдається, а мережею ширились фото бургерів з комахами та запліснявілими булочками, протермінованих соусів. Також відвідувачі "Вкусно і точка" скаржились на отруєння, а у декількох закладах з меню зникла картопля фрі.