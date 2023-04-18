Про це компанія Yum! Brands повідомила на своєму сайті, зазначивши про успішне закриття угоди з продажу.
Читайте також У Білорусі McDonald's буде працювати під новою назвою
Новий власник KFC у Росії
Новим власником мережі ресторанів KFC у Росії стала місцева компанія Смарт Сервіс ЛТД. Раніше ця компанія керувала кількома десятками закладів KFC за франшизою.
За домовленістю сторін ресторани KFC мають змінити назву. З цієї причини покупець придбав у Yum! Brands старі марки Rostic’s. Наразі відомо, що мережа KFC у Росії налічує 1,1 тисячі закладів.
Іноземний бізнес виходить з Росії
Вчора стало відомо, що у Росії відкрили аналог шведського бренду IKEA також з новою назвою. Тож товари виробників, з якими працювала компанія IKEA, будуть продавати у мережі магазинів під назвою "Swed house".
Також ще у 2022 році російський ринок покинула мережа ресторанів McDonald's. Тепер у Росії вона працює під назвою "Вкусно і точка". Щоправда, дотримуватись стандартів приготування самих страв росіянам погано вдається, а мережею ширились фото бургерів з комахами та запліснявілими булочками, протермінованих соусів. Також відвідувачі "Вкусно і точка" скаржились на отруєння, а у декількох закладах з меню зникла картопля фрі.