Об этом компания Yum! Brands сообщила на своем сайте, отметив об успешном закрытии сделки по продаже.

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Новый владелец KFC в России

Новым владельцем сети ресторанов KFC в России стала местная компания Смарт Сервис ЛТД. Ранее эта компания управляла несколькими десятками заведений KFC по франшизе.

По договоренности сторон рестораны KFC должны изменить название. По этой причине покупатель приобрел у Yum! Brands старые марки Rostic's. Известно, что сеть KFC в России насчитывает 1,1 тысячи заведений.

Обратите внимание! Соглашение о продаже KFC получило все необходимые разрешения от правительств США и России. Она включает все русские рестораны KFC, операционную систему и права мастер-франшизы.

Иностранный бизнес выходит из России

Вчера стало известно, что в России открыли аналог шведского бренда IKEA также с новым названием. Итак, товары производителей, с которыми работала компания IKEA, будут продавать в сети магазинов под названием "Swed house".

Еще в 2022 году российский рынок покинула сеть ресторанов McDonald's. Теперь в России она работает под названием "Смачно и точка". Правда, соблюдать стандарты приготовления самих блюд россиянам плохо удается, а сетью распространялись фото бургеров с насекомыми и заплесневевшими булочками, просроченных соусов. Также посетители "Смачно и точка" жаловались на отравление, а в нескольких заведениях из меню исчез картофель фри.