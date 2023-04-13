Управляющая компания сети подала заявку на регистрацию бренда Mak.by, сообщают российские СМИ.

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В настоящее время сеть ресторанов быстрого питания работают под вывеской "Мы открыты". К слову, под таким же названием открывалась сеть в Казахстане, после того, как McDonald's сообщили, что уходят с рынка из-за проблем с поставками мяса.

Также ходили слухи, что сеть откроется под названием "Смачно и точка", однако самопровозглашенный президент Лукашенко якобы отверг этот вариант.