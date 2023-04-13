Новое название и логотип

Управляющая компания сети подала заявку на регистрацию бренда Mak.by, сообщают российские СМИ.

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  • Название компании указывается белые буквы на темно-зеленом фоне.
  • Что касается логотипа, то он будет выглядеть как контур желтого сердца.

Выход McDonald's из Беларуси

  • 11 ноября 2022 года стало известно, что McDonald's уходит с белорусского рынка, а СМИ сообщали, что рестораны будут работать под российским брендом.
  • Впоследствии Лукашенко отметил, что вроде бы не понимает, кому вообще может нравиться продукция McDonald's. Более того, он считает, что белорусы могут сделать ничем не хуже.