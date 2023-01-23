Без названия и брендинга

Судя по фото, обнародованным местным изданием ООО "Food Solutions KZ" возобновило работу сети быстрого питания, но не под брендингом McDonald's.

Что предшествовало McDonald's уходит из Казахстана из-за проблем со снабжением

Очевидно, креативное название для ресторанов, ранее принадлежавших франшизе McDonald's, не удалось придумать, поэтому новые владельцы оставили красноречивое "Мы открыты" на казахском и русском языках.

Также исчез фирменный брендинг и из упаковки в которую заворачивают еду. Так что посетителям предлагают напиток в белом бумажном стакане и в крафтовом картоне картофель. Новые владельцы сменили название и некоторых стал, например Биг Тейсти стал Биф Тейсти, возможно, подсмотрели подобные "лайфхаки" у владельцев русского "Вкусно и точка".

Упаковка блюд новыми владельцами McDonald's в Казахстане / Фото – Tengrinews.kz, Алихан Сарыев

23 января 2023 года ряд ресторанов, ранее оперировавшихся под брендом McDonald's и принадлежавших ООО Food Solutions KZ, возобновят работу. Открытие ресторанов быстрого обслуживания будет проводиться постепенно, на начальном этапе будут открыты пять ресторанов в Алматы,

– сообщили новые владельцы сети.

Почему McDonald's ушел из Казахстана

Причиной стала невозможность отладки поставки фарша для фирменных котлет. Дело в том, что ранее казахстанская франшиза покупала сырье для бургеров в России, но из-за полномасштабного вторжения запретила это делать в дальнейшем.

Из-за более высоких цен и расходов на транспортировку компания не смогла найти другого поставщика по прежним ценам, поэтому франшиза должна была работать в убыток. 5 января стало известно, что McDonald's покидает рынок Казахстана.