Проблемы с поставками

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины, McDonald's запретил казахскому франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков.

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Закупать мясные котлеты от местных или европейских поставщиков казахский бизнес не имеет возможности из-за более высоких цен и затрат на транспортировку товаров через всю страну. Следовательно, Казахстан остался без замены российских поставок мяса, а работать в убыток компания не хочет.

McDonald's может выйти из Казахстана

В связи с проблемами поставки мяса McDonald's может забрать свою торговую марку из 20-миллионной страны. Напомним, что сеть открылась в Казахстане шесть лет назад, в 2016 году. Официальные лица компании McDonald's отказались от комментариев о выходе из Казахстана.

Напомним, что 24 ресторана McDonald's в Казахстане принадлежат TOO Food Solutions KZ, приостановили работу в ноябре из-за проблем со снабжением. Владелец франчайзи является Кайрат Боранбаев, родственник бывшего президента Нурсултана Назарбаева. К слову, его задержали в марте по обвинению в растрате.