Теперь жители страны должны пить компот и есть бургеры с квашеной капустой, пишет 24 канал. Названия заведения до сих пор не имеют, а работают просто как неназванный заменитель McDonalds на белорусский лад.

Заметьте "Смачно и точка" теперь и в Беларуси: McDonald's окончательно покидает рынок сателлита России

Чем кормит посетителей заменитель McDonalds в Беларуси

В Беларуси рестораны обновили меню, подстроив его под свой манер.

Так, в одном из бургеров появилась капуста, а два сменили название. В частности, в меню теперь есть бургер:

"Шляхецки" – с квашеной капустой и плавленым сыром (стоит 7,9 белорусских рублей, то есть ориентировочно 115 гривен);

и "Пански" – с курицей и плавленым сыром (стоит 6,5 белорусских рублей, то есть ориентировочно 95 гривен).

То есть к первому добавили капусту и плавленый сыр, ко второму – курицу и сыр.



Новые белорусские бургеры / Скриншот с их сайтов



Какие новые бургеры придумали белорусы / Скриншот с их сайта

Картофель и компот – на месте

Не обошлись белорусы без традиционного для них картофеля. Его решили подавать несколько иначе, чем в ресторанах McDonalds. Вместо традиционного красного пакета его упаковывают в коробку из крафтового картона. Разумеется, о практичности в случае заказа еды с собой в компании не подумали.



Белорусы теперь едят заменитель традиционного картофеля-фри из McDonalds / Скриншоты с белорусского сайта

Стоит этот картофель 4,6 белорусских рублей, что ориентировочно 67 гривен.

Более того, в заведении решили не подавать газированные напитки, которыми постоянно славилась известная сеть ресторанов. Вместо них людям наливают в стакан компот. Конечно, его несколько модернизировали, делая не из яблок или груш, а из облепихи и клюквы.



Белорусы теперь покупают компот за 3,5 рубля, что ориентировочно 51 гривен / Скриншоты с белорусского сайта

Остальные блюда остались фактически с такими же названиями и перечнем продуктов, как и в McDonald's. Правда, с их названия забрали приставку "мак".

Кратко о выходе McDonalds из Беларуси